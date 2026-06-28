Καιρός: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από την Δευτέρα

Με ισχυρούς βοριάδες μας αποχαιρετά ο καιρός αυτή την βδομάδα καθώς ισχυρά μελτέμια που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ θα πλήξουν το Αιγαίο δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ ζέστης και ανέμων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, στις βόρειες Κυκλάδες, την Εύβοια, την Αττική, τον Ευβοϊκό και έως τα Κύθηρα οι ριπές θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Αναστασίας Τυράσκη, η ζέστη δεν θα έχει χαρακτηριστικά ακραίου καύσωνα για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα ενίσχυση του μελτεμιού και αισθητή αποκλιμάκωση.

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Από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, περιοριζόμενοι κυρίως στα 7 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά από τη Δευτέρα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τοπικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και γενικότερα σε ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς.

Μετά την Παρασκευή το μελτέμι θα ενισχυθεί ξανά και ο καιρός θα αλλάξει, οδηγώντας σε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και πιο ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες για την εποχή.

Καιρός: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 περιφέρειες

Σύμφωνα με με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

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Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.