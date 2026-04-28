Σκιάθος: Η στιγμή που η ισχυρή σεισμική δόνηση «χτυπά» το νησί – «Ρήγμα που ενεργοποιήθηκε τώρα», λέει ο Λέκκας

Μία κάμερα ασφαλείας κατέγραφε τη στιγμή της ισχυρής δόνησης που σημειώθηκε στη Σκιάθο την Τρίτη (28/04), αποτυπώνοντας την ένταση του σεισμού.

Το skiathosvoice.gr, παρουσίασε το οπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η δόνηση να γίνεται άμεσα αισθητή, με αντικείμενα να τρέμουν και να πέφτουν κάτω. Οι πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα του σεισμού στη Σκιάθο καταγράφονται στο βίντεο, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες.

Ο σεισμός, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε με επίκεντρο περίπου 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και εστιακό βάθος 14,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Μετά τη δόνηση καταγράφηκε έντονη μετασεισμική ακολουθία, με πάνω από 20 σεισμούς μέσα σε διάστημα περίπου δύο ωρών, ανάμεσά τους και δονήσεις μεγέθους 4,7, 3,3 και 3,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

Λέκκας: «Είναι ρήγμα που ενεργοποιήθηκε ώρα – Δεν μας ανησυχεί»

Ο Ευθύμης Λέκκας τοποθετήθηκε για τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα, Τρίτη (28/04), στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι δύο σεισμοί μεγέθους 4,7 και 4,9 Ρίχτερ δεν προκαλούν λόγο ανησυχίας, και έκανε λόγο για ένα ρήγμα το οποίο δραστηροποιήθηκε τώρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας είπε: «Είναι ένα ρήγμα στη βόρεια ακτή της Σκιάθου. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ένα ρήγμα που δραστηριοποιήθηκε τώρα και δεν έχει μεγάλες διαστάσεις. Δεν μπορεί να δώσει δηλαδή πολύ μεγάλο σεισμό. Το παρακολουθούμε, αλλά δεν μας ανησυχεί».

«Η εκδήλωση του φαινομένου εκτονώνεται στη βορειοανατολική και βορειοδυτική περιοχή του νησιού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι Σποράδες και ο Μαλιακός είναι περιοχή που καταλήγει το ρήγμα της Ανατολίας, αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο (να έχει επηρεάσει το ρήγμα). Ξέρουμε καλά την περιοχή, έχουμε αποτυπώσει όλα τα δεδομένα. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για έναν σεισμό ίδιου μεγέθους, αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι να έχουμε αρκετούς σεισμούς μικρότερου μεγέθους».