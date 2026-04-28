Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε για μία ώρα πράγματα από το μπαλκόνι- Από νερό μέχρι ηλεκτρική σκούπα

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, μετά το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην οδό Βασιλέως Γεωργίου.

Πρόκειται για τη μητέρα του 5χρονου αγοριού, η οποία οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας αμέσως μόλις επέστρεψε από την εργασία της και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα την Τετάρτη.

Το χρονικό της αναστάτωσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 5χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει νευροψυχιατρικά προβλήματα, βρισκόταν μόνος στο διαμέρισμα για περίπου μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος το παιδί άρχισε να ρίχνει νερό με λάστιχο προς τον δρόμο.

Στη συνέχεια άρχισε να εκτοξεύει από το μπαλκόνι κάθε είδους αντικείμενο, από σκουπίδια και περιοδικά μέχρι πιάτα και μια ηλεκτρική σκούπα. Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε άμεσα το πεζοδρόμιο για την προστασία των περαστικών, ενώ αστυνομικοί κατάφεραν να προσεγγίσουν το παιδί μπαίνοντας στο διαμέρισμα από την ταράτσα και γειτονικά μπαλκόνια.

Η κατάσταση του παιδιού

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, το ανήλικο αγόρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές, οικείο περιβάλλον της οικογένειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η φροντίδα του.

«Ήταν σοκαριστικό. Φωνάζαμε στο παιδί να σταματήσει ελπίζοντας ότι κάποιος ενήλικας θα τον ακούσει, αλλά δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας περιγράφοντας τις στιγμές πανικού.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το ζήτημα της επαρκούς επίβλεψης ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την επικινδυνότητα τέτοιων καταστάσεων σε πολυσύχναστους αστικούς δρόμους.

