Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Για 440 ένσημα άνοιξε πυρ ο 89χρονος – Είχε σχέδιο διαφυγής στην Ιταλία, θα έφτανε έως το Στρασβούργο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του 89χρονου, ο οποίος προκάλεσε αιματηρά επεισόδια σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κίνητρο του δράστη ήταν η χρόνια διαμάχη του με τις κρατικές υπηρεσίες για τη μη αναγνώριση 440 ενσήμων, γεγονός που του στερούσε το δικαίωμα στη σύνταξη.

Η σύλληψη στην Πάτρα και το διεθνές «πλάνο»

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε ξενοδοχείο της Πάτρας, κοντά στα ΚΤΕΛ. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα περίστροφο 38mm, ενώ φέρεται να ετοιμαζόταν να διαφύγει στην Ιταλία.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη από σημειώματα που άφησε πίσω του, στα οποία εξέφραζε την πρόθεση να μεταφέρει τις επιθέσεις του μέχρι και το Στρασβούργο, διεκδικώντας το δίκιο του σε διεθνές επίπεδο.

Μια προσχεδιασμένη «παράσταση» βίας

Ο δράστης δεν έδρασε παρορμητικά. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως είχε οργανώσει τα πάντα με ακρίβεια. Την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης, επιβιβάστηκε σε ταξί και πραγματοποίησε τη διαδρομή από τον Κεραμεικό στη Λουκάρεως, προκειμένου να χρονομετρήσει τις αποστάσεις.

Χρησιμοποίησε τηλέφωνο μίνι μάρκετ για να κλείσει το ραδιοταξί της διαφυγής του, ισχυριζόμενος βλάβη στην κινητή του συσκευή. Κατά τη διαφυγή του από τον ΕΦΚΑ, πέταξε φακέλους με αποδέκτες τα ΜΜΕ, φωνάζοντας «διαβάστε τις για να δείτε γιατί πυροβολώ».

Το κενό ασφαλείας στα δικαστήρια

Η επίθεση στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ελλιπούς φύλαξης. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν στα πόδια από τα σκάγια της καραμπίνας που χρησιμοποίησε ο 89χρονος.

Το προφίλ του δράστη

Ο 89χρονος, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε σε ΗΠΑ και Γερμανία, περιγράφεται ως ένας άνθρωπος με ψυχιατρικό ιστορικό (νοσηλεία το 2019) και έντονο αίσθημα αδικίας.

Αυτός είναι ο 89χρονος δράστης

Γείτονες και μάρτυρες αναφέρουν πως συχνά προκαλούσε εντάσεις στον ΕΦΚΑ, προειδοποιώντας: «Θα με δείτε σε όλα τα κανάλια».

Τελικά, ο οδηγός του ταξί που τον μετέφερε, αναγνωρίζοντας τη φωτογραφία του, και η ανιψιά του, που ειδοποίησε τις αρχές, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του πριν προλάβει να εγκαταλείψει τη χώρα.