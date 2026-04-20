Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Κέντρικ Ναν: Ψήφισε τον Βεζένκοφ για το βραβείο του MVP της Euroleague

«Έφτιαξε» και την καλύτερη 5αδα της φετινής διοργάνωσης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η κανονική διάρκεια της Euroleague έφτασε στο τέλος της και σιγά σιγά η διοργάνωση μπαίνει σε ρυθμούς play off, με τα βραβεία για τους καλύτερους παίκτες να απονέμονται σύντομα.

Ο περσινός MVP,Κέντρικ Ναν, είχε τον πρώτο λόγο για να ψηφίσει τον φετινό πολυτιμότερο παίκτη αλλά και να δημιουργήσειτην δική του καλύτερη 5αδα. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν για αυτόν ο MVP φέτος ενώ στην καλύτερη 5αδα συμπεριλήφθηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Επέλεξε το Σίλβιαν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις, τον Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ καθώς και τον εαυτό του στην 5αδα (μαζί με τον Σάσα και Μιλουτίνοφ). Η Euroleague έδωσε την δυνατότητα στον κόσμο να ψηφίσει τον δικό του MVP με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται σύντομα.

