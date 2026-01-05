Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Κέντρικ Ναν: Αναδείχθηκε MVP της 13ης αγωνιστικής της GBL

Τρομερός σε Euroleague και Ελλάδα ο Αμερικάνος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε δύσκολα της Καρδίτσας στην «Telecom Center Athens» με 92-85, σε ένα ματς που ανέδειξε τον Κέντρικ Ναν MVP της αγωνιστκής.

Ο 30χρονός γκαρντ αγωνίστηκε πολύ περισσότερο από όσο περίμενε μιας και οι Θεσσαλοί δεν το έβαζαν κάτω και έκαναν δύσκολη την ζωή των πρασίνων. Σε περίπου 31 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 27 πόντους με 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα στατιστικά αυτά ήταν αρκετά για να συλλέξει 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της 13ης αγωνιστικής της GBL.

