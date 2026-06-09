Κέντρικ Ναν: Η εξωπραγματική πρόταση του Κατάρ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Στο στόχαστρο της Εθνικής Ομάδας του Κατάρ έχει μπει ο άσος του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν.

Ενόψει της πρώτης παρουσίας της εθνικής ανδρών του Κατάρ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ομοσπονδία της χώρας κατέθεσε πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού για να πάρει τη θέση του «νατουραλιζέ». Το ποσό των 10 εκατ. ευρώ αφορά σε πενταετές συμβόλαιο.

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Το Κατάρ είναι ο «οικοδεσπότης» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.