Καραλής: «Μάχη» κορυφής στο Λιεβέν με την ελίτ του επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής αύριο, Πέμπτη (19/02), θα έρθει αντιμέτωπος με έναν πολύ δυνατό αγώνα της σειράς World Athletics Indoor Tour Gold, που διεξάγεται στο Λιεβέν της Γαλλίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ, που για φέτος κατέχει την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως με 5,93μ., θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Αμερικανός δις παγκόσμιος πρωταθλητής Σαμ Κέντρικς, οι συμπατριώτες του Κρίστοφερ Νίλσεν και Κέι Σι Λάιτφουτ, καθώς και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ. Όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αγωνιστούν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, πλησιάζοντας ή ξεπερνώντας τα 5,90μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης έχει συμμετάσχει σε δύο αγώνες αυτή τη σεζόν: στο Λοτζ, όπου ξεπέρασε τα 5,93μ., και στο Fly Athens, το δικό του μίτινγκ στο κλειστό της Παιανίας, όπου πέρασε τα 5,90 μέτρα. Ο Καραλής θα παραμείνει στη Γαλλία, καθώς έχει προγραμματισμένο αγώνα στο Κλερμόν Φεράν στις 22/2, και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 28/2 στην Παιανία.