Καλάμπρια: Το ποστ για τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός – “Είμαι ζωντανός, όλα καλά”
Έφυγε με κολάρο από το γήπεδο ο Ιταλός μπακ
Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον τραυματισμό του στο κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός βάζοντας και μία δόση χιούμορ καθώς έφυγε με κολάρο από το Φαληρικό γήπεδο.
Ο Ιταλός μπακ προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση καθησυχάζοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό του:
“Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Είμαι ζωντανός, όλα είναι καλά“, έγραψε.
Ο Καλάμπρια υποβλήθηκε σε μαγνητική που βγήκε καθαρή και στον Παναθηναϊκό περιμένουν την γνωμοδότηση των γιατρών για την συμμετοχή στον ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις