Καλάμπρια: Το ποστ για τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός – “Είμαι ζωντανός, όλα καλά”

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον τραυματισμό του στο κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός βάζοντας και μία δόση χιούμορ καθώς έφυγε με κολάρο από το Φαληρικό γήπεδο.

Ο Ιταλός μπακ προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση καθησυχάζοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό του:

“Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Είμαι ζωντανός, όλα είναι καλά“, έγραψε.

Ο Καλάμπρια υποβλήθηκε σε μαγνητική που βγήκε καθαρή και στον Παναθηναϊκό περιμένουν την γνωμοδότηση των γιατρών για την συμμετοχή στον ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ