Καλαμαριά: Ζήτησε αναβολή στο ντέρμπι με τον Άρη ο ΠΑΟΚ λόγω της δολοφονίας του 20χρονου

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωση της ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη για την 20η αγωνιστική της GBL λόγω της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά.

«Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης