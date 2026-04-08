Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε οργανωμένος οπαδός για επεισόδιο – Είχε ρίξει  εμπρηστικό μηχανισμό στο ΚΔΑΠ του Άρη στο «Βικελίδης»

Στην εξιχνίαση μία επίθεσης που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο(12.2025) από οπαδό έξω από το γήπεδο του Άρη στην Θεσσαλονίκη προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, 48χρονος- οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος έτερου ατόμου- συνεργού του, σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για την αθλητική βία και τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι δράστες συναντήθηκαν πριν την επίθεση σε περιοχή κοντά στο γήπεδο αντίπαλης ομάδας στην Θεσσαλονίκη και αφού επιβιβάστηκαν σε δίκυκλο του 48χρονου, προσέγγισαν το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Εκεί, ο 48χρονος κινήθηκε πεζός με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό και τον έριψε στον υαλοπίνακα Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Άρης», που λειτουργεί σε ισόγειο χώρο κάτω από θύρα του γηπέδου.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να προκληθούν φθορές στο ΚΔΑΠ, καθώς και η δημιουργία περιορισμένης εστίας φωτιάς, ενώ στη συνέχεια ο 48χρονος επέστρεψε στο δίκυκλο -όπου τον ανέμενε ο συνεργός του- και αποχώρησαν από το σημείο.