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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Θλάση α’ βαθμού ο Τσιριβέγια και 15-20 μέρες «off»

Ο Ισπανός μέσος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 15-20 μέρες και πιθανότατα θα χάσει όλη τη σειρά των αγώνων που θα δώσει ο Παναθηναϊκός σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Παναθηναϊκός: Θλάση α’ βαθμού ο Τσιριβέγια και 15-20 μέρες «off»
Ο Τσιριβέγια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. / (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Νέα «απώλεια» για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη ρεβάνς της Πέμπτης (27/8) με τη Χράντετς Κράλοβε, «έδειξαν» πως έχει υποστεί θλάση α’ βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού.

Ο Ισπανός μέσος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 15-20 μέρες και πιθανότατα θα χάσει όλη τη σειρά των αγώνων που θα δώσει ο Παναθηναϊκός σε πρωτάθλημα και Κύπελλο έως το επόμενο διεθνές «παράθυρο» και τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στις 20 Σεπτεμβρίου.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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