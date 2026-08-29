Ολυμπιακός: Με Γκονσάλες, χωρίς Ροντινέι η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης

Με τον νεοαποκτηθέντα Αρμάντο Γκονσάλες, αλλά χωρίς τον τιμωρημένο Ροντινέι, θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 21:00, τον Αστέρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

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Πρώτη αποστολή για τον Αρμάντο Γκονσάλες

Ο Αρμάντο Γκονσάλες συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρότι έχει πραγματοποιήσει μόνο λίγες προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός τέθηκε στη διάθεση του Ισπανού προπονητή και μένει να φανεί εάν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στην Τρίπολη.

Αντίθετα, εκτός βρίσκεται ο Ροντινέι, ο οποίος είχε αποβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Ο Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει άλλα αγωνιστικά προβλήματα και ανακοίνωσε την ακόλουθη αποστολή:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες και Κλέιτον.