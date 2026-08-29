Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Ο Μουνιόθ έσωσε τους «reds» στο 82΄

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε κοντά σε ακόμη μία μεγάλη νίκη μέσα στο Anfield, όμως ο Βίκτορ Μουνιόθ ισοφάρισε στο 82ο λεπτό και χάρισε στη Λίβερπουλ τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2.

Στο παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της Premier League, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν τη θετική παράδοση που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια στην έδρα των «reds».

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Η ομάδα του Αντόνι Ιραόλα κατάφερε να απαντήσει ισάριθμες φορές, αλλά παρέμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, καταγράφοντας τη δεύτερη διαδοχική ισοπαλία της με σκορ 2-2. Ο Βίκτορ Μουνιόθ της Λίβερπουλ μονομαχεί με τον Τζέιμς ΜακΑτί της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων για την Premier League στο Anfield. EPA/ADAM VAUGHAN

Προβάδισμα για τη Φόρεστ με τον Εντογιέ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό.

Έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, ο Νταν Εντογιέ ολοκλήρωσε τη φάση και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι διατήρησαν το 0-1 έως την ανάπαυλα.

Η Φόρεστ παρουσίασε ιδιαίτερα απειλητική εικόνα, με την επιθετική της παραγωγή να αποτυπώνεται και στα 2,30 αναμενόμενα γκολ της αναμέτρησης.

Ο Ίσακ έφερε το ματς στα ίσα

Η Λίβερπουλ κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 60΄.

Ο Κόντι Χάκπο δημιούργησε τη φάση και ο Αλεξάντερ Ίσακ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το 1-1.

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Η χαρά των γηπεδούχων, ωστόσο, κράτησε μόλις δέκα λεπτά.

Στο 69΄ ο Άλισον ανέτρεψε τον Νέκο Γουίλιαμς μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ ανέλαβε την εκτέλεση στο 70΄ και έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

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Λυτρωτής ο Βίκτορ Μουνιόθ

Η Λίβερπουλ αύξησε την πίεσή της στα τελευταία λεπτά, αναζητώντας το γκολ που θα την κρατούσε όρθια.

Η λύση ήρθε από τον Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος στο 82ο λεπτό εξαπέλυσε δυνατό σουτ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, στο εντός έδρας ντεμπούτο του.

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Οι «reds» απέφυγαν την ήττα, αλλά δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Αντόνι Ιραόλα.

Αγωνίστηκε ως αλλαγή ο Τσιμίκας

Χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση πήρε και ο Κώστας Τσιμίκας.

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Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 72ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μίλος Κέρκεζ.

Στο ίδιο χρονικό σημείο ο Ιραόλα προχώρησε και σε άλλες παρεμβάσεις, επιχειρώντας να αυξήσει την πίεση της Λίβερπουλ και να διορθώσει τα προβλήματα που παρουσίαζε η ομάδα στα άκρα της άμυνας.

Τα γκολ της αναμέτρησης

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

0-1: Εντογιέ 24΄

1-1: Ίσακ 60΄

1-2: Γκιμπς-Γουάιτ 70΄ (πέν.)

2-2: Μουνιόθ 82΄

Τα ολοκληρωμένα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4

Χάαλαντ 17΄, 85΄

Τσερκί 54΄, 59΄

Ντοναρούμα 56΄ (αυτ.)

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2