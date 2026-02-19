Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ: «Δεν ήμασταν δυνατοί όταν έπρεπε και θα υποφέρουμε μέχρι την επόμενη διοργάνωση»

Σε εκδήλωση στην ΕΠΣ Ηρακλείου βρέθηκε ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μίλησε για τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Μουντιάλ του 2026 και την παρουσία του ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος.

Η Ελλάδα ήταν στο τρίτο γκρόυπ στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, τερματίζοντας στην 3η θέση, αποχαιρετώντας την διοργάνωση. Στο γκρουπ ήταν η Σκωτία, η Δανία και η Λευκορωσία, με την ομάδα του Σέρβου τεχνικού πέτυχε 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες.

Η επόμενη διοργάνωση που στοχεύει η γαλανόλευκη είναι το Nations League που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2026. Το γκρουπ είναι πολύ απαιτητικό, με την Γερμανία, την Σερβία και την Ολλανδία να έρχινατι στο δρόμο της Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκδήλωση του Ηρακλείου της Κρήτης:

«Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ τον κ. Τζώρτζογλου που μου έκανε την τιμή να βρίσκομαι στο Ηράκλειο σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι η βάση του επαγγελματικού και εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια με επιτυχία. Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι σε μόνιμη άνοδο και το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα των ομάδων.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, χαίρομαι που βρίσκεται για δεύτερη φορά στον τελικό, με το ποδόσφαιρο που παίζει και τη στήριξη που έχει. Για την Εθνική ομάδα, μέσα σε αυτή τη χρονιά δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε τον μεγάλο στόχο που είχαμε, να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί τη στιγμή που έπρεπε να είμαστε δυνατοί δεν ήμασταν.

Αυτός είναι ο λόγος που θα υποφέρουμε μέχρι την επόμενη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να λυγίσουμε, ο χαρακτήρας μας δεν μας αφήνει, αλλά θα υποφέρουμε έως ότου εκπληρώσουμε τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την Εθνική ομάδα και τη στήριξη που έχουμε στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Εύχομαι και στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση η μεγάλη αγάπη των Ελλήνων να είναι παρούσα και να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εκεί».