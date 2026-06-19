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Μουντιάλ 2026: Τα γκολ και τα στιγμιότυπα της 2ης αγωνιστικής από τον 1ο και 2ο όμιλο (βίντεο)

Ξεχώρισαν οι νίκες της Ελβετία και του Καναδά

Μουντιάλ 2026: Τα γκολ και τα στιγμιότυπα της 2ης αγωνιστικής από τον 1ο και 2ο όμιλο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:25

Μία πλούσια μέρα με πολλά γκολ ολοκληρώθηκε στο Μουντιάλ 2026 με Μεξικό, Καναδά και Ελβετία να εξασφαλίζουν την πρόκριση στην φάση των “32” του Μουντιάλ 2026.

Στον πρώτο όμιλο, Νότια Αφρική και Τσεχία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 και την τελευταία αγωνιστική θα παλέψουν με φόντο να διεκδικήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης. Το Μεξικό κέρδισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και πήρε την πρόκριση για τους «32».

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Στο δεύτερο όμιλο, είχαμε συνολικά 11 γκολ.  Η Ελβετία συνέτριψε τη Βοσνία με 4-1 και ο Καναδάς έκανε σμπαράλια το Κατάρ με 6-0 σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ.

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