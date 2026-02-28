Ηρακλής: Το τρομερό βίντεο της ΠΑΕ για την επιστροφή στην Super League

Ο Ηρακλής μετά από εννιά χρόνια παίρνει ξανά την άνοδο για την Super League που τόσο πολύ επιθυμούσε.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά τη νίκη κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας πέτυχε τον στόχο του, με την ΠΑΕ μέσω των social media να στέλνει το δικό της μήνυμα με ένα επικό βίντεο.

Το video των 13 δευτερολέπτων δείχνει τον Ημίθεο να αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο και τους οπαδούς του Ηρακλή να ζητωκραυγάζουν.