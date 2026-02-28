Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1: Με buzzer beater του Κούστα επιστρέφει στη Super League μετά από εννιά χρόνια

Ο Ηρακλής είναι ξανά στη Super League καθώς επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας εκτός έδρας χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ό λεπτό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Β’ (1-1), εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο +9 από την Αναγέννηση και υπερτερούν στην ισοβαθμία λόγω της πρωτιάς τους στην κανονική διάρκεια, «κλειδώνοντας» έτσι την επιστροφή τους στα «σαλόνια» έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας Β’ προηγήθηκε στο 45’ με τον Γραμμένο, έπειτα από ενέργεια του Φρίμπονγκ, όμως η Νίκη Βόλου απάντησε στο 57’ με αυτογκόλ του Γκρόζντανιτς μετά από διεκδίκηση του Λουκίνα. Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ανατροπή στο 60’, όταν ο Λουκίνας σημάδεψε το δοκάρι, όμως το 1-1 παρέμεινε έως το τέλος – αποτέλεσμα που ουσιαστικά «σφράγισε» την άνοδο του Ηρακλή.