“Ιπτάμενος” Καραλής πέρασε ξανά τα 6 μέτρα στο Diamond League της Πολωνίας – Πήρε την 2η θέση πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις (Βίντεο)

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται σε απίθανη αγωνιστική κατάσταση και το έδειξε ακόμη μία φορά στο Diamond League της Πολωνίας.

Έτσι μετά τα συνεχόμενα πανελλήνια ρεκόρ, ο Καραλής έκανε ακόμη ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα δίνοντας ξανά “μάχη” για την κορυφή στο άλμα επί κοντώ. Καραλής και Ντουπλάντις ήταν οι πρώτοι που πέρασαν “καθαρά” τον πήχη στα 6 μέτρα και στην Πολωνία, δείχνοντας ότι είναι πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό. Στο τέλος, οι δύο τους μοιράστηκαν ξανά τις πρώτες δύο θέσεις με τον Καραλή να βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον Σουηδό επικοντίστα.

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις ήταν ξανά οι μόνοι δύο αθλητές που “πάλευαν” στο τέλος του αγώνα του άλματος επί κοντώ στο Diamond League της Πολωνίας, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μην καταφέρνει σε τρεις προσπάθειες να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,10 μέτρα.

Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν αντίθετα, πέρασε τον πήχη σε αυτό το ύψος, στη δεύτερη προσπάθειά του και πήρε μία ακόμη πρωτιά.

Αυτή ήταν δε, η δέκατη φορά που ο Καραλής περνάει τα 6 μέτρα σε αγώνα του.