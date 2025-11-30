“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Η βαθμολογία της Super League μετά την επική νίκη της ΑΕΚ – Κούρσα για τρεις το πρωτάθλημα

Διατήρησαν την διαφορά τους από την Ένωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League μετά την επική νίκη της ΑΕΚ – Κούρσα για τρεις το πρωτάθλημα
DEBATER NEWSROOM

Κούρσα για τρεις έγινε επίσημα η κανονική διάρκεια της Super League μετά την επική νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν η δεύτερη ματσάρα της ημέρας μετά το απίθανο παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Λεβαδειακού με τον Δικέφαλο του Βορρά να φεύγει νικητής με γκολ στο 90′ απέναντι στους απίθανους Βοιωτούς.

Στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα, αλλά η κεφαλιά του Ελ Κααμπί ξεκλείδωσε την άμυνα των γηπεδούχων με τους “ερυθρόλευκους” να διατηρούνται στην κορυφή. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός διατηρήθηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο -2 από την κορυφή παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ενώ στο -3 βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την τεράστια εμφάνιση στη Λεωφόρο στη πρώτη νίκη του Νίκολιτς σε ντέρμπι.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Αρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 31
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 21
————————————-
5. Βόλος 21
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
—————————————-
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας AKTOR 11
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Βόλος – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Αρης
ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

