Η βαθμολογία της Super League μετά την επική νίκη της ΑΕΚ – Κούρσα για τρεις το πρωτάθλημα
Διατήρησαν την διαφορά τους από την Ένωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
Κούρσα για τρεις έγινε επίσημα η κανονική διάρκεια της Super League μετά την επική νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν η δεύτερη ματσάρα της ημέρας μετά το απίθανο παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Λεβαδειακού με τον Δικέφαλο του Βορρά να φεύγει νικητής με γκολ στο 90′ απέναντι στους απίθανους Βοιωτούς.
Στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα, αλλά η κεφαλιά του Ελ Κααμπί ξεκλείδωσε την άμυνα των γηπεδούχων με τους “ερυθρόλευκους” να διατηρούνται στην κορυφή. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός διατηρήθηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στο -2 από την κορυφή παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ενώ στο -3 βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την τεράστια εμφάνιση στη Λεωφόρο στη πρώτη νίκη του Νίκολιτς σε ντέρμπι.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
ΟΦΗ – Βόλος 0-1
Αρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1
Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3
Η βαθμολογία της Super League
1. Ολυμπιακός 31
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 21
————————————-
5. Βόλος 21
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
—————————————-
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας AKTOR 11
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Βόλος – Κηφισιά
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Αρης
ΑΕΚ – Ατρόμητος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
