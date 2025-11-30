Η βαθμολογία της Super League μετά την επική νίκη της ΑΕΚ – Κούρσα για τρεις το πρωτάθλημα

Κούρσα για τρεις έγινε επίσημα η κανονική διάρκεια της Super League μετά την επική νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν η δεύτερη ματσάρα της ημέρας μετά το απίθανο παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Λεβαδειακού με τον Δικέφαλο του Βορρά να φεύγει νικητής με γκολ στο 90′ απέναντι στους απίθανους Βοιωτούς.

Στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα, αλλά η κεφαλιά του Ελ Κααμπί ξεκλείδωσε την άμυνα των γηπεδούχων με τους “ερυθρόλευκους” να διατηρούνται στην κορυφή. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός διατηρήθηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο -2 από την κορυφή παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ενώ στο -3 βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την τεράστια εμφάνιση στη Λεωφόρο στη πρώτη νίκη του Νίκολιτς σε ντέρμπι.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Αρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 31

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 21

————————————-

5. Βόλος 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

—————————————-

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Βόλος – Κηφισιά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Αρης

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός