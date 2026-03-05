Η βαθμολογία της Euroleague πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR την Παρασκευή 6/3
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των αγώνων που έχουν αναβληθεί άνοιξε την Πέμπτη 5/3 η αυλαία της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.
Συγκεκριμένα, λόγω όσων συμβαίνουν μετά τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχουν αναβληθεί οι αγώνες Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν – Ντουμπάι όπως αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή.
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής (6/3 21:15).
Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην κανονική σεζόν της Euroleague. Η Φενερμπαχτσέ, με την 9η διαδοχική νίκη της, επικράτησε 88-70 της Μονακό και βρίσκεται στην κορυφή με 22-7 μετά από 30 αγωνιστικές. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει σε τροχιά πρόκρισης (16-14) όμως κινδυνεύει άμεσα πλέον από τη Ντουμπάι.
H Φενέρ ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της με 3-5 στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Από το Νοέμβριο και μέχρι σήμερα έχει 19-2 και οδεύει ασταμάτητη προς το Final Four της Αθήνας.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής της Euroleague
Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβλήθηκε
Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Παρτίζαν – Dubai BC Αναβλήθηκε
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15
Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Euroleague ως το φινάλε
31η αγωνιστική
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)
Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)
Παρί – Βιλερμπάν (12/3)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)
Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)
32η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)
Μπάγερν – Dubai BC (19/3)
Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)
Παρί – Παρτίζαν (19/3)
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)
Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)
33η αγωνιστική
Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)
Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)
34η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός (26/3)
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)
35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)
36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)
37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)
38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)
