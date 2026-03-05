Η βαθμολογία της Euroleague πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR την Παρασκευή 6/3

Στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των αγώνων που έχουν αναβληθεί άνοιξε την Πέμπτη 5/3 η αυλαία της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Συγκεκριμένα, λόγω όσων συμβαίνουν μετά τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχουν αναβληθεί οι αγώνες Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν – Ντουμπάι όπως αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής (6/3 21:15).

Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην κανονική σεζόν της Euroleague. Η Φενερμπαχτσέ, με την 9η διαδοχική νίκη της, επικράτησε 88-70 της Μονακό και βρίσκεται στην κορυφή με 22-7 μετά από 30 αγωνιστικές. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει σε τροχιά πρόκρισης (16-14) όμως κινδυνεύει άμεσα πλέον από τη Ντουμπάι.

H Φενέρ ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της με 3-5 στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Από το Νοέμβριο και μέχρι σήμερα έχει 19-2 και οδεύει ασταμάτητη προς το Final Four της Αθήνας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής της Euroleague

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβλήθηκε

Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Παρτίζαν – Dubai BC Αναβλήθηκε

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15

Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Euroleague ως το φινάλε

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)

Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)

Παρί – Βιλερμπάν (12/3)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)

Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός (26/3)

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)