Euroleague: Η απόφαση για τους αγώνες των Μακάμπι, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι

Τις αποφάσεις τους για τους αγώνες των Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι πήρε στο Δ.Σ. που συνεδρίασε την Τρίτη 3/3 η Euroleague.

Οι δύο πρώτες «ξεσπιτώνονται» ξανά, λίγους μήνες αφού είχαν επιστρέψει στην πρωτεύουσα του Τελ Αβίβ, μετά το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα. Και θα επιστρέψουν εκεί που έδιναν τους αγώνες τους τότε, δηλαδή η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.

Η Ντουμπάι έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Σαράγεβο και ειδοποιήθηκε πως θα πρέπει ν’ αποφασίσει που θα μετακινηθεί εν τέλει για τους εντός έδρας αγώνες της.

O Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την Ντουμπάι εκτός έδρας στις 24 Μαρτίου (18:00) για την 34η αγωνιστική και με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 2 Απριλίου (21:05) για την 35η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 9 Απριλίου (21:05) για την 37η αγωνιστική.