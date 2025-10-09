Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Η συγκινητική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την τραγική επέτειο του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του διεθνή μπακ

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από το τραγικό γεγονός του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ που συγκλόνισε το ελληνικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο.

Με αφορμή την τραγική αυτή επέτειο, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προχώρησαν σε μια συγκινητική ανάρτηση τονίζοντας ότι ο διεθνής μπακ δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

“Πάντα ένας από εμάς. Το είδος ανθρώπου που κανείς δεν ξεχνάει”, ανέφερε το σχετικό μήνυμα που ανέβηκε στα social media του Παναθηναϊκού, συνοδευόμενο από κάποιες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή.

