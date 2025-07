“Η Φενέρμπαχτσε απέσυρε το ενδιαφέρον της για Μίσιτς”

Ένα τιτίβισμα που αναπτερώνει τις ελπίδες των οπαδών του Ολυμπιακού για τον Βασίλιε Μίσιτς έκανε ο Ισπανός δημοσιογράφος Chema De Lucas το πρωί του Σαββάτου (11/7).

Όπως αναφέρει, η Φενέρμπαχτσε φέρεται να απέσυρε το ενδιαφέρον της τον Σέρβο combo γκαρντ καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών ναυάγησαν με τη «Φενέρ» να μη δέχεται άλλο τη «στάση αναμονής» από τον Μίσιτς.

After waiting a month for Micic, Fenerbahçe whitdraws the offer. https://t.co/3fNpL832E0— Chema de Lucas (@chemadelucas) July 12, 2025