Η EuroLeague τιμώρησε με πρόστιμο τον Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού

Τις ποινές για τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές της διοργάνωσης ανακοίνωσε πριν την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής η EuroLeague. Όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή, ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με πρόστιμο μετά τις δηλώσεις του για την διαιτησία του αγώνα των “πρασίνων” με την Μπαρτσελόνα την προηγούμενη βδομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ της 2ης και της 4ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague 2025-26.

4η αγωνιστική

Ο κ. Χοσεάν Κερεχέτα, Πρόεδρος της Μπασκόνια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για διάπραξη πράξεων που αντιπροσωπεύουν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

3η αγωνιστική

Ο κ. Έτορε Μεσίνα, Προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

2η αγωνιστική

Ο κ. Σέιν Λάρκιν, παίκτης της Αναντολού Εφές, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία που σχετίζονται με τον αγώνα Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ, βάσει του άρθρου 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Τζέριαν Γκραντ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία που σχετίζονται με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, ​​βάσει του άρθρου 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.