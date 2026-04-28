ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 22,7 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
Τα χρήματα αφορούν σε κτηνοτρόφους 8 περιφερειών της χώρας
Στην καταβολή αποζημιώσεων ύψους 22.757.595 ευρώ σε 849 δικαιούχους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Τα χρήματα αφορούν σε κτηνοτρόφους 8 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα:
- Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 3.961.430 ευρώ
- Βορείου Αιγαίου: 726.038 ευρώ
- Ηπείρου: 468.153 ευρώ
- Θεσσαλίας: 8.061.655 ευρώ
- Ιονίων Νήσων: 18.100 ευρώ
- Κεντρικής Μακεδονίας: 9.291.863 ευρώ
- Πελοποννήσου: 14.590 ευρώ
- Στερεάς Ελλάδας: 215.766 ευρώ
Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, τα εν λόγω πόσα καταβλήθηκαν απευθείας από το υπουργείο στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.
Προσθέτει επίσης ότι η καταβολή αποζημιώσεων για την Δυτική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.
