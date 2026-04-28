Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 22,7 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

Τα χρήματα αφορούν σε κτηνοτρόφους 8 περιφερειών της χώρας

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στην καταβολή αποζημιώσεων ύψους 22.757.595 ευρώ σε 849 δικαιούχους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Τα χρήματα αφορούν σε κτηνοτρόφους 8 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα:

  • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 3.961.430 ευρώ
  • Βορείου Αιγαίου: 726.038 ευρώ
  • Ηπείρου: 468.153 ευρώ
  • Θεσσαλίας: 8.061.655 ευρώ
  • Ιονίων Νήσων: 18.100 ευρώ
  • Κεντρικής Μακεδονίας: 9.291.863 ευρώ
  • Πελοποννήσου: 14.590 ευρώ
  • Στερεάς Ελλάδας: 215.766 ευρώ

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, τα εν λόγω πόσα καταβλήθηκαν απευθείας από το υπουργείο στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.

Προσθέτει επίσης ότι η καταβολή αποζημιώσεων για την Δυτική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

