Ποιο το κίνητρο του 89χρονου πιστολέρο – Οι συχνές επισκέψεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, τα ένσημα και οι εντάσεις με τους υπαλλήλους

Σε σοκ βρίσκονται όσοι βρέθηκαν σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας μετά τα περιστατικά πυροβολισμών στον Κεραμεικό και στους Αμπελόκηπους το πρωί της Τρίτης (28/4).

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από τις πράξεις του 89χρονου δράστη που πυροβόλησε με καραμπίνα σε κατάστημα του ΕΦΚΑ και λίγο αργότερα έκανε νέα επίθεση στο Εφετείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ηλικιωμένος ήταν συχνός θαμώνας του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, ενώ φέρεται να είχε βγει απόφαση από την υπηρεσία ότι δεν του αναγνωρίζονται 400 ένσημα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πάρει σύνταξη.

Έτσι, πήγαινε συχνά εκεί και προκαλούσε εντάσεις. Η ανίψια του η οποία φέρεται να φιλοξενούσε τον 89χρονο είδε το περιστατικό στις ειδήσεις και υπέθεσε ότι ήταν ο θείος της παίρνοντας τηλέφωνο στην αστυνομία για να δώσει τα στοιχεία του και την φωτογραφία.

Ο ηλικιωμένος αφού άνοιξε πυρ, έφυγε ανεχόχλητος από το σημείο και μετέβη στο Εφετείο Αθηνών για να συνεχίσει το έργο του. Ο υπάλληλος σεκιούριτι του ΕΦΚΑ αλλά και ο ταξιτζής που τον μετέφερε στη Λουκάρεως δεν κατάλαβαν ότι κάτω από την καπαρτίνα μετέφερε την μετασκευασμένη καραμπίνα.

Η καραμπίνα του 89χρονου

Αυτή την στιγμή, οι αναζητήσεις έχουν επεκταθεί στην Καλαμάτα τόπο καταγωγής του δράστη, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνες σε ΚΤΕΛ, λεωφορεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλα σημεία. Αυτός είναι ο 89χρονος δράστης

Βίντεο ντοκουμέντο μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ

Από μαρτυρίες, ο δράστης φορούσε τραγιάσκα και καμπαρτίνα, ενώ μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο δύο υπάλληλοι τον καταδίωξαν αλλά εκείνος προσποιήθηκε ότι έχει και άλλο όπλο με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθούν και να υπαναχωρήσουν.

To DEBATER εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο με τον ηλικιωμένο να διασχίζει το δρόμο κρατώντας στο χέρι του πιθανότατα την καραμπίνα αφού έχει μπει και έχει σκορπίσει τον τρόμο στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Η κατάσταση των τραυματιών

Συνολικά από τις δύο επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Εφετείο τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με σταθερά αιμοδυναμική κατάσταση με τραυματισμό από σκάγια στο δεξιό κάτω άκρο λίγο πάνω από την φτέρνα.

Υπεβλήθη σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο (ακτινογραφία κάτω άκρου και αξονική αγγειογραφία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει τρώση αγγείων ή οστών). Ο έλεγχος ήταν αρνητικός. Θα εισαχθεί για περαιτέρω νοσηλεία και ενδοφλέβια αντιβίωση, με κάκωση μαλακών μορίων.

Όσον αφορά τις τέσσερις υπαλλήλους από το Πρωτοδικείο, φέρουν ελάσσονα τραύματα στο κάτω άκρο, πίσω από τη φτέρνα και δεν συντρέχει λόγος χειρουργείου. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί δεν προχώρησαν σε αφαίρεση των βλημάτων.

Επίσης, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ακόμα μια υπάλληλος του Πρωτοδικείου που είχε πρόβλημα στην ακοή από τους πυροβολισμούς.

Το προφίλ του 89χρονου

Ο δράστης που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους παραμένει ασύλληπτος, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο 89χρονος είναι ρακοσυλλέκτης, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Άνθρωπος που τον γνωρίζει μίλησε στο DEBATER και ανέφερε πως “ζούσε στο εξωτερικό καιρό. Έπαιρνε σύνταξη από εκεί ξέρω. Δεν ξέρω τι έπαθε και έκανε αυτό πράγμα. Έχει δικό του σπίτι, πάντα πλήρωνε τα κοινόχρηστα. Λέγαμε ένα γεια στην είσοδο, δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι. Ερχόταν και η ανιψιά του εδώ. Δεν μαζεύει σκουπίδια, ήταν περιποιημένος αρκετά“.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τον ηλικιωμένο, αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και μάλιστα το 2018 είχε νοσηλευτεί με σχιζοφρένεια σε ψυχιατρικό ίδρυμα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Το πρωτοφανές θρίλερ άρχισε γύρω στις 10:30 το πρωί, όταν ο δράστης εισέβαλε με την κυνηγετική καραμπίνα στο κτίριο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου και διέφυγε.

Όπως δήλωσε στο DEBATER κάτοικος της περιοχής, “ακούσαμε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο γιατί του είπε ότι ‘δεν μπορείτε ακόμη να βγάλετε σύνταξη με βάση τα ένσημα σας‘”.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 11:20 κι ενώ στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ο ηλικιωμένος επιβιβάστηκε σε… ταξί και μετέβη στην Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ με την καραμπίνα στο ισόγειο του Εφετείου, τραυματίζοντας στα πόδια τέσσερις δικαστικές υπαλλήλους.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο δράστης άφησε ορισμένες επιστολές στο σημείο, ενώ υπενθυμίζεται ότι εκεί παράτησε και την καραμπίνα.