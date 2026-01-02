Γκάουντλοκ για την υπόθεση ναρκωτικών στη Ρόδο: “Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα μου, δεν μου απαγγέλθηκαν κατηγορίες”

Περιπέτειες με τον νόμο είχε ο βετεράνος μπασκεμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ίδιος συνελήφθη κάποιες μέρες πριν μετά τον εντοπισμό πακέτου που είχε ως παραλήπτη τον ίδιο. Ο Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το περιστατικό, έχοντας αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

“Είμαι ενήμερος για τα πρόσφατα δημοσιεύματα γύρω από εμένα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου. Μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος. Παρακαλώ σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα, όσο παραμένω συγκεντρωμένος στα επαγγελματικά μου καθήκοντα”, ήταν το μήνυμα του πρώην παίκτη του NBA και της Euroleague.