Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης , σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 41χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του κατηγορούμενου στην κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε να κινείται με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο κατηγορούμενος, πριν την ακινητοποίησή του, είχε αποκρύψει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, σε υπαίθριο σημείο και συγκεκριμένα εξωτερικά πέτρινου τοιχίου περίφραξης μία πλαστική συσκευασία αναβραζόντων φαρμακευτικών δισκίων, που περιείχε 4 μικροδέματα κοκαΐνης, μικτού βάρους 3,9 γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του, καθώς και περιμετρικά αυτής, όπου βρέθηκε χρηματικό ποσό, προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και επιπλέον 104 μικροδέματα κοκαΐνης.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 104 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 130,7 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, πλήθος πλαστικών συσκευασιών και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.