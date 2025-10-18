Γιώργος Παπαγιάννης: «Η στήριξη μου δίνει δύναμη, θα επιστρέψω πιο δυνατός»
Το μήνυμα προς όσους βρέθηκαν στο πλευρό του
Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Παπαγιάννης μετά τον τραυματισμό που είχε στον αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ σε μια ανύποπτη φάση υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει για περίπου 8 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Η στήριξη και τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά και μου δίνουν τη δύναμη για να επιστρέψω πιο δυνατός και καλύτερος. Θα επιστρέψω!» ανέφερε σε ανάρτησή του.
