Γιώργος Παπαγιάννης: «Η στήριξη μου δίνει δύναμη, θα επιστρέψω πιο δυνατός»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Παπαγιάννης μετά τον τραυματισμό που είχε στον αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ σε μια ανύποπτη φάση υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει για περίπου 8 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Η στήριξη και τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά και μου δίνουν τη δύναμη για να επιστρέψω πιο δυνατός και καλύτερος. Θα επιστρέψω!» ανέφερε σε ανάρτησή του.