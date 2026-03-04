Γιασικεβίτσιους, Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ αποχώρησαν επιτυχώς από το Ντουμπάι

Αίσιο ήταν το τέλος και για τον Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος μαζί με τους τενίστες Μεντβέτεφ, Ρούμπλεφ και Χάτσανοφ έφυγαν από το Ντουμπάι.

Οι συνθήκες στην Μέση Ανατολή με τον πόλεμο που εκτυλλύσεται μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, εγκλώβισε αρκετούς στις γειτονικές χώρες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρπμαχτσε, ο οποίος κατάφερε να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τρίτης 03/03.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Dubai’de mahsur kalan Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Türkiye’ye döndü. pic.twitter.com/o1aRhH5a53— KAFA Sports (@sportskafa) March 3, 2026

Η περιπέτεια τελείωσε και για τους Ρώσους τενίστες Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Καρέν Χατσάνοφ, οι οποίοι θα προλάβουν το Indian Wells στην Καλιφόρνια. Η μητέρα του Ρούμπλεφ αποκάλυψε ότι οι τρεις αθλητές πήγαν οδικώς στο Ομαν και από εκεί ταξίδεψαν με ειδική πτήση προς την Κωνσταντινούπολη.