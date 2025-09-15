Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χάλκινο στο Eurobasket -Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες που ανέβασε

Μία ανάρτηση, χωρίς λόγια, αλλά με δέκα μοναδικές φωτογραφίες ανέβασε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Την Κυριακή το απόγευμα, η Εθνική Ελλάδος του Βασίλη Σπανούλη να επικρατήσει της Φινλανδίας με 92-89 και να ανέβει ξανά στο βάθρο, ύστερα από 16 χρόνια.

Ο 30χρονος “Greek Freak” ανέβασε φωτογραφίες με την μητέρα του, την σύζυγό του και τα παιδιά τους αλλά και τα αδέλφια του, ρίχνοντας “φως” στους “ήρωες” του.

Από τα φωτογραφικά στιγμιότυπα δεν μπορούσαν να λείπουν και οι συμπαίκτες του που κρατούν με περηφάνια το χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα τους.

Μία από τις πιο συγκινητικές φωτογραφίες είναι αυτή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τυλιχθεί με την γαλανόλευκη.

Δείτε τη συγκλονιστική ανάρτηση του “Greek Freak”:

“Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου” ήταν το πρώτο σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την επιτυχημένη εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket 2025.