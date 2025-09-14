Χάλκινη, αλλά Χρυσή στις καρδιές μας η Εθνική Ελλάδας! – Επιβλήθηκε με 92-89 της Φινλανδίας

Η Εθνική επέστρεψε στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της, έπαιξε τρομερό μπάσκετ και παρόλο που οι Φινλανδοί προσπάθησαν να μετατρέψουν σε «θρίλερ» τον αγώνα, τελικά οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβγαλαν ψυχή και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε 92-89 υπέρ της χώρας μας, η οποία επέστρεψε στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά το 2009.

Ιστορική πρόκειται η σημερινή επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, με τον Κώστα Σλούκα και τον Κώστα Παπανικολάου να καταφέρνουν να ζήσουν μία μεγάλη στιγμή με τα γαλανόλευκα, λίγο πριν κρεμάσουν τη φανέλα τους.

Την Εθνική Ελλάδας ενίσχυσε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο σ’ ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση και κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του μετάλλιο με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη γαλανόλευκη ήταν ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος μέτρησε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αυτή τη φορά όμως, είχε και αρκετές βοήθειες από τους συμπαίκτες του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 20 πόντους με 5/9 τρίποντα, ενώ ο Τολιόπουλος έκανε και πάλι το βήμα μπροστά, σημειώνοντας 15 πόντους με 4 τρίποντα.

Ξεχώρισε ο Μάρκανεν από την πλευρά των ηττημένων, με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους 18 πόντους ο μοιραίος Βάλτονεν, ο οποίος είχε 2/3 βολές στο φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τολιόπουλος 15 (4/10 τρίποντα), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30 (9/11 δίποντα, 12/16 βολές, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2 τρίποντα, 8/11 βολές), Μαξούνι (0/6 σουτ), Μάρκανεν 19 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2)

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με ανάρτηση στο Χ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τα συγχαρητήρια του στην Εθνική Ελλάδας για την νίκη της στο μικρό τελικό στο Eurobasket..

«Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.» έγραψε ο πρωθυπουργός χαρακτηριστικά.