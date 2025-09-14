Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, με δάκρυα στα μάτια από την συγκίνηση, σε δηλώσεις που έκανε στη FIBA είπε ότι το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα είναι «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπέω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».