Γαλατασαράι – Γιουβέντους 5-2: Την διέλυσε και βρίσκεται κοντά στους 16 του Champions League

Η Γαλατασαράι ήταν καταιγιστική και επικράτησε με 5-2 της Γιουβέντους όντας πλέον μια ανάσα από τη φάση των 16 του Champions League.

Η τουρκική ομάδα μπήκε με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 15′ με τον Γκαμπριέλ Σάρα, μετά από λάθος της ιταλικής άμυνας, όμως οι «μπιανκονέρι» απάντησαν άμεσα. Ισοφάρισαν στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Κουπμάινερς, ενώ ο Ολλανδός μέσος έδωσε προβάδισμα στην «Μεγάλη Κυρία» στο 32′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η «Γαλατά» ήταν καταιγιστική. Μέσα σε 12 λεπτά «γύρισε» ξανά το σκορ με τα γκολ των Λανγκ (49′) και Σάντσες (60′), ενώ μετά την αποβολή του Καμπάλ στο 67′ με δεύτερη κίτρινη, η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ βρήκε άλλα δύο γκολ με τους Λανγκ (75′) και Μποέι (87′) μετά από νέα λάθη της άμυνας της Γιουβέντους.