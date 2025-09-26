Φρανκ Ντιλικινά: Έρχεται το Σάββατο 27/9 στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει ο Φρανκ Ντιλικινά ενισχύοντας την γραμμή των γκαρντ των Πειραιωτών τη νέα χρονιά.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ μετά την παρουσία του στην Παρτιζάν πλέον μετακομίζει στον Πειραιά δίνοντας μια ακόμη λύση στα χέρια του προπονητή του συλλόγου Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Φρανκ Ντιλικινά θα αφιχθεί στην Ελλάδα το Σάββατο 27/9 στις 15:40 μέσω Βελιγραδίου.