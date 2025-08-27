Φουρνιέ: “Μου έλειψε ο Ολυμπιακός, ανυπομονώ να αρχίσουμε”

Την μεγάλη προσμονή για την έναρξη της σεζόν με τον Ολυμπιακό έδειξε ο Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις πριν την πρώτη προπόνηση της χρονιάς.

Ο 33χρονος Γάλλος σούπερσταρ εμφανίστηκε “πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα χρονιά και, φυσικά, πιο εξοικειωμένος με όλους. Είχα μία μεταβατική περίοδο πέρυσι, κάτι που δε θα ισχύει φέτος. Μου έλειψε να είμαι εδώ. Τώρα μπορούμε επιτέλους να αρχίσουμε τη δουλειά. Προφανώς μας λείπουν μερικοί παίκτες, προφανώς, αλλά ανυπομονώ να αρχίσουμε”.

“Έχουμε ένα μήνα προετοιμασίας. Όπως είπα, μας λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά όλοι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα. Ο Μιλουτίνοφ, ο Παπανικολάου, ο Ντόρσεϊ, ο Λαρεντζάκης, όλοι ξέρουν το πώς λειτουργούμε. Πιστεύω πως το training camp έχει να κάνει κυρίως με το να ξαναβρούμε τη φόρμα μας, ίσως και το ρόλο μας. Δε νομίζω πως θα είναι κάτι δύσκολο”.

Για τους στόχους της νέας σεζόν: Όταν αγωνίζεσαι ο στόχος είναι να κερδίσεις. Τίποτα δεν αλλάζει. Ίδιοι στόχοι, ίδια νοοτροπία. Τώρα πρέπει απλώς να διαχειριστούμε μία μακρά χρονιά -ημέρα με τη ημέρα- και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε”.

Όλα αυτά έχοντας νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028: “Ήταν ένα καλό καλοκαίρι. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν όταν ήμουν στην Αθήνα κι έφυγα για διακοπές πριν κλείσουμε τη συμφωνία, νομίζω δύο ημέρες πριν. Μόλις συμφωνήσαμε η ομάδα ήθελε να υπογράψω αμέσως και γι’ αυτό έγινε Σαββατοκύριακο, επειδή τότε δεν προπονούμασταν. Κατά σύμπτωση ο Γιώργος (σ.σ. Αγγελόπουλος) ήταν στη Μύκονο, ο Παναγιώτης (σ.σ. Αγγελόπουλος) ήταν στην Πάρο, οπότε συναντηθήκαμε στη Μύκονο. Είναι υπέροχο μέρος. Περάσαμε υπέροχα μαζί με τον ατζέντη μου. Είχαμε κι ένα όμορφο δείπνο. Ήταν ωραία”.

Εκτός από Μύκονο, “πήγα στην Κέα για λίγες ημέρες και στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος είναι σίγουρα το αγαπημένο μου νησί”.

Όσο για το EuroBasket και την συμμετοχή της Γαλλίας: “Δε μου αρέσουν οι προβλέψεις γιατί δεν βγαίνουν ποτέ. Η Γαλλία, η Σερβία κι η Γερμανία είναι τα φαβορί, αλλά δε σημαίνει κάτι. Θα υπάρξουν εκπλήξεις στο τουρνουά. Θα δούμε”.