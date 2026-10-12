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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φλικ: «Θα ήμουν χαρούμενος και με νίκη 1-0 επί της Γαλατασαράι»

"Το μόνο που θέλουμε είναι να κερδίσουμε"

Φλικ: «Θα ήμουν χαρούμενος και με νίκη 1-0 επί της Γαλατασαράι»
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Ο Χάνσι Φλικ ανέφερε πως θα έμενε ικανοποιημένος ακόμη και με μια οριακή νίκη με 1-0 της Μπαρτσελόνα επί της Γαλατασαράι, στην αναμέτρηση της Τρίτης (13/10) στην Κωνσταντινούπολη, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αήττητος από την έναρξη της σεζόν και συνηθισμένος στις ευρείες νίκες με πολλά γκολ, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα (12/10) ότι θα του αρκούσε ακόμη και ένα οριακό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση με τη Γαλατασαράι.

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«Το μόνο που θέλουμε είναι να κερδίσουμε. Θα ήμουν χαρούμενος ακόμη κι αν νικούσαμε με 1-0, γιατί αυτή η ομάδα ξέρει να παίζει και της αρέσει το ποδόσφαιρο. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες στην επίθεση και δεν είναι καθόλου εύκολο να αγωνίζεσαι απέναντι στη Γαλατασαράι, ιδιαίτερα εδώ», δήλωσε ο Γερμανός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου.

«Πιστεύω ότι η Γαλατασαράι διαθέτει μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Ο θόρυβος που δημιουργείται στο γήπεδο σε ορισμένες φάσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι οπαδοί στηρίζουν την ομάδα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι απίστευτα. Υποστηρίζουν την ομάδα τους με όλη τους τη δύναμη και τα αποτελέσματα απέναντι σε μεγάλους συλλόγους το αποδεικνύουν. Έχουν βελτιωθεί πολύ το τελευταίο διάστημα», πρόσθεσε.

Η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη διαδοχική χρονιά, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν, μετρώντας εννέα νίκες σε ισάριθμους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει σημειώσει 39 γκολ, δηλαδή κατά μέσο όρο τέσσερα ανά αναμέτρηση.

Ωστόσο, η αποστολή στην Τουρκία σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου για τον καταλανικό σύλλογο, ο οποίος έχει μπροστά του τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Μετά το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, θα ταξιδέψει στη Σεβίλλη για να αντιμετωπίσει την Μπέτις, πριν αναμετρηθεί με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς». Στη συνέχεια, στις 25 Οκτωβρίου, θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Γαλ. Πρακτ.

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