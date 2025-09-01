Ευρωμπάσκετ 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Ποιες χώρες έχουν προκριθεί στους «16»

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 1/9 το πρώτο μισό της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025.

Σερβία, Τουρκία στον 1ο όμιλο και Γερμανία στον 2ο όμιλο συνέχισαν την αήττητη πορεία τους, ενώ η Λιθουανία έσπασε το νικηφόρο σερί της Φινλανδίας παίρνοντας την πρόκριση για τους 16 της διοργάνωσης.

Κάπως έτσι πλέον στην επόμενη φάση έχουν ήδη περάσει οι Τουρκία, Σερβία, Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Ελλάδα και Πολωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025

1ος όμιλος – Ρίγα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Εσθονία – Λετονία 70-72

Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία – Εσθονία 75-89

Λετονία – Σερβία 80-84

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Τουρκία 64-84

Πορτογαλία – Λετονία 62-78

Σερβία -Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

2ος όμιλος – Τάμπερε

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία – Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

3ος όμιλος – Λεμεσός

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία – Γεωργία 78-62

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Ισπανία – Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

Ισπανία – Κύπρος 91-47

Βοσνία – Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

4ος όμιλος – Κατοβίτσε

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία – Βέλγιο 64-71

Γαλλία – Σλοβενία 103-95

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία – Βέλγιο 86-69

Ισραήλ – Γαλλία 82-69

Πολωνία – Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)

Γαλλία – Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Β2 – Α3

2. Α1 – Β4

3. Β1 – Α4

4. Α2 -Β3

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 – D4

6. D2 – C3

7. C2 – D3

8. D1 – C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 – Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 – Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 – Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 – Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)