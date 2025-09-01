Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57: Νέα κατοστάρα για τα «αγριεμένα πάντσερ»
Στον δρόμο προς την πρωτιά
Μια ακόμη «παράσταση» έδωσε η Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ 2025 καθώς επικράτησε 120-57 της Μεγάλης Βρετανίας και έκανε το 4/4 στην διοργάνωση.
Πρώτος σκόρερ για τους Γερμανούς ήταν ο Τρίσταν Ντα Σίλβα με 25 πόντους, ενώ ο Ντένις Σρέντερ είχε 19 πόντους, με τον Φραντζ Βάγκνερ να σταματάει στους 18 πόντους έχοντας και 10 ασίστ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57
