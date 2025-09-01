Φινλανδία – Λιθουανία 78-81: Της έσπασε το αήττητο και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωμπάσκετ 2025

Η Λιθουανία επικράτησε 81-78 της Φινλανδίας για το Ευρωμπάσκετ 2025 και επέστρεψε στις νίκες στη διοργάνωση βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί των Σκανδιναβών.

Συγκεκριμένα, με αυτή τη νίκη η Λιθουανία ανέβηκε στο 3-1 και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Στο 3-1 βρίσκεται και η Φινλανδία που γνώρισε την πρώτη της ήττα στον όμιλο που γίνεται στο Τάμπερε.

Lithuania 🇱🇹 have punched their ticket to Riga, qualified for the Round of 16! #EuroBasket pic.twitter.com/twI9zLkvk1— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Πρώτος σκόρερ για τους Λιθουανούς ήταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 16 πόντους, ενώ ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς είχε 14 πόντους, με τον Αζουόλας Τουμπέλις να σταματάει στους 12 και τον Σαργκιούνας στους 10.

O Μίκαελ Γιάντουνεν τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Ελίας Βάλτονεν να προσθέτει 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ. Με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο Λάουρι Μαρκάνεν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81