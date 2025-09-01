Σερβία – Τσεχία 82-60: «Περίπατος» και ετοιμάζεται για «τελικό» κορυφής με την Τουρκία
Στα «ρηχά» ο Νίκολα Γιόκιτς
Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο Ευρωμπάσκετ 2025 πήρε η Σερβία που επικράτησε 82-60 της Τσεχίας.
Συγκεκριμένα, η Σερβία μετά από αυτή τη νίκη έκανε το 4/4 και πλέον προετοιμάζεται για τον τελικό της κορυφής στον όμιλο κόντρα στην Τουρκία που είναι και αυτή στο 4/4.
Ο Νίκολα Γιόκιτς για τους Σέρβους έμεινε στα ρηχά έχοντας 6 πόντους, με 7 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ για την χώρα του ήταν ο Αβράμοβιτς με 14 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Πετρούσεφ και Μιλουτίνοφ με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.
Serbia 🇷🇸 stays undefeated in Riga after a dominating display vs. Czechia.#EuroBasket— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
