ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία – Τσεχία 82-60: «Περίπατος» και ετοιμάζεται για «τελικό» κορυφής με την Τουρκία

Στα «ρηχά» ο Νίκολα Γιόκιτς

FIBA Basketball
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:08

Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο Ευρωμπάσκετ 2025 πήρε η Σερβία που επικράτησε 82-60 της Τσεχίας.

Συγκεκριμένα, η Σερβία μετά από αυτή τη νίκη έκανε το 4/4 και πλέον προετοιμάζεται για τον τελικό της κορυφής στον όμιλο κόντρα στην Τουρκία που είναι και αυτή στο 4/4.

Ο Νίκολα Γιόκιτς για τους Σέρβους έμεινε στα ρηχά έχοντας 6 πόντους, με 7 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ για την χώρα του ήταν ο Αβράμοβιτς με 14 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Πετρούσεφ και Μιλουτίνοφ με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.

