Europa League: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στους αγώνες του ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Τα πλέι οφ του UEFA Europa League ανοίγουν την αυλαία την Πέμπτη 19/02, με τους αγώνες του ΠΑΟΚ με την Θέλτα (19:45, Cosmotesport 3) και του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmoetsport 4) να ξεχωρίζουν.

Το πρωί της Τρίτης 17/02 έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες των Ελληνικών ομάδων στην Τούμπα και ΟΑΚΑ αντίστοιχα. O Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ ορίστηκε στην αναμέτρηση του δικεφάλου του βορρά με τους Ισπανούς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Χάνκο και Πόζορ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Πολωνός Μάλεκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον βραδινό αγώνα των πρασίνων με τους Τσέχους, ο Σκωτσέζος Νίκολα Γουάλς θα είναι ο κύριος διαιτητής, με βοηθούς τους Κόνορ και ΜακΦάρλαν. Στο δωμάτιο του VAR θα βρίσκεται ο επίσης Σκωτσέζος, Άντριου Ντάλας.