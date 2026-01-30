Κλήρωση Europa League: Την Θέλτα θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ – “Replay” και για τον Παναθηναϊκό με Πλζεν

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoff του Europa League στην οποία ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους του στη νοκ άουτ φάση.

Δύο γνώριμες ομάδες από την League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσουν οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος της Ελλάδας που βγήκε από την κληρωτίδα και έπεσε με την Θέλτα, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκει μπροστά του την Βικτόρια Πλζεν.

Αν οι «πράσινοι» καταφέρουν το εμπόδιο της ομάδας από την Τσεχία, τότε θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Μίντιλαντ–Μπέτις. Από την άλλη, η ομάδα του Λουτσέσκου θα κληθεί να περάσει το εμπόδιο μιας εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα, κάτι που θα μάθει (αν χρειαστεί) σε νέα κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Σέλτικ ή Λουντογκόρετς VS Στουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε ή Παναθηναϊκός VS Νότιγχαμ ή Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν VS Γκενκ ή Μπολόνια

ΠΑΟΚ ή Λιλ VS Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα