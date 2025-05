Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 81-70 της Μονακό στον τελικό του Final Four 2025 και κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague.

Η τούρκικη ομάδα μετά από οκτώ χρόνια ανέβηκε και πάλι στην κορυφή της Euroleague επικρατώντας των Γάλλων και σηκώνοντας το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της.

Στην 5η του σερί παρουσία σε καταληκτική φάση της διοργάνωσης και 6η συνολικά στην καριέρα του ως προπονητής, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε για πρώτη φορά την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

For the second time EVER… @FBBasketbol are EuroLeague Champions 🏆#F4GLORY pic.twitter.com/B83xnz1S3t