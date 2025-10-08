Euroleague: Πήρε το ντέρμπι κόντρα στην Χάποελ η Μακάμπι Τελ Αβίβ – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Πρώτη νίκη για την ομάδα του Κάτας
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε 103-90 της Χάποελ Τελ Αβίβ για την 4η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Τετάρτης 8/10.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας πήρε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση, ενώ στην αντίθετη πλευρά η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε την πρώτη της ήττα στην Euroleague καθώς είχε ξεκινήσει με 2/2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Euroleague:
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
21.30: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR, NovaSports 4
21.30: Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό, NovaSports 6
21.30: Παρτιζάν – Αναντολού Εφές, NovaSports 2
21.45: Παρί – Βίρτους Μπολόνια, NovaSports Start
22.00: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν, NovaSports 5
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
20.45: Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας, NovaSports 5
21.15: Ολυμπιακός – Ντουμπάι, Novasports 4
21.30: Μπάγερν – Ζαλγκίρις, NovaSports 6
21.30: Μπαρτσελόνα – Βαλένθια, NovaSports 3
Η βαθμολογία της Euroleague
