Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να οδηγεί την επίθεση του Ολυμπιακού (24π., 4/8τρίπ.) και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (21π.) καθοριστικό στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με μεγάλο διπλό απ’ το Telecom Centre του Ολυμπιακού Σταδίου, καθώς επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 87-82 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-7.

Tα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της Euroleague

20η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45

Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30

21η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)

Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)

Βαλένθια – Μονακό (8/1)

Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)

Χάποελ – Παρί (9/1)

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)

Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)

Αρμάνι – Εφές (9/1)

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)

22η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)

Εφές – Μπασκόνια (15/1)

Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)

Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)

Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)

Παρί – Μονακό (15/1)

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)

Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)

Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)

23η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (20/1)

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (20/1)

Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις (20/1)

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1)

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/1)

Μπαρτσελόνα – Dubai BC (20/1)

Βαλένθια – Παρί (20/1)

Παρτίζαν – Μπάγερν (20/1)

Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (20/1)

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε (21/1)

24η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)

Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)

Παρί – Dubai BC (22/1)

Ρέαλ – Μονακό (22/1)

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)

Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)

25η αγωνιστική

Παρί – Ρεάλ (28/1)

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)

26η αγωνιστική

Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)

Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)

Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)

Μπάγερν – Παρί (3/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)

27η αγωνιστική

Dubai BC – Ρεάλ (5/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)

Μπάγερν – Μονακό (5/2)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)

Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)

28η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)

Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)

Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)

Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)

Μονακό – Μπασκόνια (13/2)

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)

Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)

29η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)

Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)

Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)

Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)

Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)

30η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)

Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)

Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)

Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)

Μπασκόνια – Παρί (6/3)

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)

Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)

Παρί – Βιλερμπάν (12/3)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)

Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός (26/3)

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)