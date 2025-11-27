Euroleague: Επιστρέφουν οι αγώνες στο Ισραήλ από τον Δεκέμβριο

Όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση, το ΔΣ της Euroleague αποφάσισε την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, με τις ομάδες της χώρας να γυρίζουν στις φυσικές τους έδρες.

Συγκεκριμένα, τόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα δώσουν τους αγώνες τους στα σπίτια τους δίχως να χρειάζεται να απομακρυνθούν από αυτά.

Αναλυτικά:

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Τα μέλη συλλόγων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για να αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ. Η συνάντηση ακολούθησε την ανακοίνωση της 21ης Οκτωβρίου, η οποία είχε ορίσει την 1η Δεκεμβρίου ως προσωρινή ημερομηνία για την πιθανή επανέναρξη των αγώνων στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι σύλλογοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πρόσφατη επίσημη αποστολή της Euroleague Basketball (EB) στο Ισραήλ, η οποία περιλάμβανε εκτενή επιτόπια επιθεώρηση των τρεχουσών συνθηκών και των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και επίσημες συναντήσεις με πολλούς κυβερνητικούς φορείς. Οι σύλλογοι εξέτασαν επίσης τις πιο πρόσφατες συζητήσεις της EB με τοπικές και διεθνείς αρχές, τις φιλοξενούμενες ομάδες και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και ήταν ενήμεροι καθ’ όλη τη φάση παρακολούθησης.

Μετά από προσεκτική εξέταση, η Euroleague Basketball αποφάσισε να ενεργοποιήσει το σχέδιο επιστροφής και να επαναλάβει τη διοργάνωση στο Ισραήλ, ξεκινώντας με την 10η αγωνιστική του EuroCup και τη 15η αγωνιστική της EuroLeague. Ο πρώτος αγώνας στο Ισραήλ, από τον Οκτώβριο του 2023, έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου, όταν η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα υποδεχθεί το Αμβρούρο για το EuroCup. Η EuroLeague θα επιστρέψει στις 11 Δεκεμβρίου με την αναμέτρηση Μακάμπι – Βιλερμπάν, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα δώσει τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα στις 16 Δεκεμβρίου απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τις φιλοξενούμενες ομάδες και όλους τους σχετικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο επιστροφής που παρουσιάστηκε από τη διοίκηση της EB δεσμεύεται σε πλήρη συνεργασία και ευθυγράμμιση με τις συστάσεις ή περιορισμούς των εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με τα ταξίδια των εγχώριων ομάδων τους στο Ισραήλ».