EuroBasket 2025: Την Τρίτη (26/8) πετάει η Εθνική για Κύπρο

Το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) αναμένεται να πετάξει η Εθνική Ελλάδας για Κύπρο ενόψει του EuroBasket 2025 που αρχίζει την Τετάρτη.

Το «γαλανόλευκο» τζάμπολ είναι προγραμματισμένο μία μέρα μετά, την Πέμπτη (28/8), με την ΕΟΚ να ενημερώνει πως η ομάδα θα αναχωρήσει για την Κύπρο αύριο, Τρίτη 26/8.

Τα μέλη της αποστολής της Εθνικής θα αναχωρήσουν στις 13:30 για τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβούν στη Λεμεσό, όπου και θα διεξαχθεί το Group C.

Με την πρεμιέρα της Ελλάδας να είναι απέναντι στους Ιταλούς (28/8 – 21:30) και να ακολουθούν τα παιχνίδια με Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30).

Όλα τα παιχνίδια της Εθνικής θα έχουν μετάδοση από ΕΡΤ και NOVASPORTS.

Αναλυτικά η τελική 12άδα της Εθνικής για το Ευρωμπάσκετ:

Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός)

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός)

Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός)

Βασίλης Τολιόπουλος (Παναθηναϊκός)

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός)

Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Κατσίβελης (ΑΕΚ)

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς)

Κώστας Αντετοκούνμπο (Ολυμπιακός)

Θανάσης Αντετοκούνμπο (ελεύθερος)

Ντίνος Μήτογλου (Παναθηναϊκός)