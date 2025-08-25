Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Ποια κανάλια θα το μεταδώσουν
Στα κανάλια Novasports όλοι οι αγώνες, στην ΕΡΤ τα ματς της Εθνικής
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 κάνει πρεμιέρα το EuroBasket 2025 στο οποίο συμμετέχει και η εθνική ομάδα μπάσκετ αγωνιζόμενη στον όμιλο της Κύπρου.
Τα κανάλια Novasports θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια του Eurobasket από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, τα παιχνίδια της Εθνικής θα είναι διαθέσιμα στην ΕΡΤ μαζί με κάποια άλλα επιλεγμένα παιχνίδια από τον όμιλο της Κύπρου και στην συνέχεια στην νοκ άουτ φάση.
Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 28 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία.
Πρώτος όμιλος (Ρίγα): Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία, Τουρκία, Σερβία, Τσεχία
Δεύτερος όμιλος (Τάμπερε): Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο
Τρίτος όμιλος (Λεμεσός): Κύπρος, Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία, Ελλάδα, Βοσνία & Ερζεγοβίνη
Τέταρτος όμιλος (Κατοβίτσε): Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισραήλ
Η Ρίγα θα φιλοξενήσει κι όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια από τη φάση των “16” μέχρι την ολοκλήρωση του τουρνουά.
Τετάρτη 27 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4
Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4
Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start
Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4
Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start
Πέμπτη 28 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)
Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
Παρασκευή 29 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)
Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4
Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4
Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start
Σάββατο 30 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)
Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5
Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4
Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6
Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5
Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4
Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6
Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5
Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4
Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6
Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start
Κυριακή 31 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)
Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4
Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4
Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)
Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports
Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports
Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports
Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports
Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)
Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports
Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ
Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports
Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports
Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports
Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)
Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports
Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports
Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports
Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports
Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports
Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports
Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports
Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports
Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports
Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ
Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου (Φάση των “16”)
1. Β2 – Α3 Novasports
2. Α1 – Β4 Novasports
3. Β1 – Α4 Novasports
4. Α2 – Β3 Novasports
Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου (Φάση των “16”)
5. Γ1 – Δ4 Novasports
6. Δ2 – Γ3 Novasports
7. Γ2 – Δ3 Novasports
8. Δ1 – Γ4 Novasports
Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (Προμιτελική Φάση)
9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ
10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (Προημιτελική Φάση)
11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ
12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου (Ημιτελική Φάση)
13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ
14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00
